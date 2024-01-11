Soğuk havadan cildi korumak için kritik öneriler

Soğuk hava ve rüzgâr cildin nemini alır, koruyucu bariyerini bozar ve cildi kurutur.

Bu da deride çatlaklar, tahrişler, kızarıklıklar, kalınlaşma ve kabalaşma gibi cilt problemlerine neden olabilir.

Bu problemler yaşlı ciltlerde daha fazla görülebilir.

Soğuk havanın zarar verdiği bölgeler başta yüz, dudak ve eller olmak üzere tüm vücudu kapsar.

Ayrıca soğuk havanın tetiklediği balık pulu hastalığı, sedef hastalığı, atopik egzama, el egzaması, soğuk kurdeşeni gibi cilt hastalıkları da mevcuttur.

Bu yüzden kış mevsiminde cildimize özen göstermeli, nemlendirici, koruyucu ve uygun bakım ürünleri kullanmalıyız.

Soğuk havanın cilde verdiği zararları önlemek için dikkat etmemiz gereken 7 önemli nokta şunlardır:

- Cildimizi doğru temizleyiciler ile temizlemeliyiz.

- Nemlendiriciler kullanmalıyız.

- Güneş koruyucularına devam etmeliyiz.

- Terletmeyen kıyafetler tercih etmeliyiz.

- Bol su içmeliyiz.

- Sağlıklı beslenmeliyiz.