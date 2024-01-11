Soğuk havadan cildi korumak için kritik öneriler

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Öztürk
Soğuk havadan cildi korumak için kritik öneriler
Soğuk havanın cilde verdiği zararları önlemek için dikkat edilmesi gerekenler ortaya çıktı.

Soğuk hava ve rüzgâr cildin nemini alır, koruyucu bariyerini bozar ve cildi kurutur.

Bu da deride çatlaklar, tahrişler, kızarıklıklar, kalınlaşma ve kabalaşma gibi cilt problemlerine neden olabilir.

Bu problemler yaşlı ciltlerde daha fazla görülebilir.

Soğuk havanın zarar verdiği bölgeler başta yüz, dudak ve eller olmak üzere tüm vücudu kapsar.

Ayrıca soğuk havanın tetiklediği balık pulu hastalığı, sedef hastalığı, atopik egzama, el egzaması, soğuk kurdeşeni gibi cilt hastalıkları da mevcuttur.

Bu yüzden kış mevsiminde cildimize özen göstermeli, nemlendirici, koruyucu ve uygun bakım ürünleri kullanmalıyız.

Soğuk havanın cilde verdiği zararları önlemek için dikkat etmemiz gereken 7 önemli nokta şunlardır:

- Cildimizi doğru temizleyiciler ile temizlemeliyiz.

- Nemlendiriciler kullanmalıyız.

- Güneş koruyucularına devam etmeliyiz.

- Terletmeyen kıyafetler tercih etmeliyiz.

- Bol su içmeliyiz.

- Sağlıklı beslenmeliyiz.

İlgili Haberler
Ciltteki siğil ve nasır gibi sorunları gideriyor. İşte şifa dolu ot
Uzmanından cilt sağlığı için kritik uyarılar
Son Haberler
Aracına bunu yaptırmayan yandı 'Şimdilik 1 milyon araca ceza kesildi' Ekonomi
Aracına bunu yaptırmayan yandı 'Şimdilik 1 milyon araca ceza kesildi'
Erkekleri soğutan kadın davranışları Yaşam
Erkekleri soğutan kadın davranışları
Denise Morra kopan kulağı için 2024 bin liralık dava açtı Gündem
Denise Morra kopan kulağı için 2024 bin liralık dava açtı
Son salgının gerçek nedeni ortaya çıktı. Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu taştı Sağlık
Son salgının gerçek nedeni ortaya çıktı. Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu taştı
Çocuklarına yemek pişirirken sobaya düştü Gündem
Çocuklarına yemek pişirirken sobaya düştü
Bonucci ilk uçağa atlayıp İstanbul'dan ayrılmak istedi: Nihat Kahveci'den ironik yorum Spor
Bonucci ilk uçağa atlayıp İstanbul'dan ayrılmak istedi: Nihat Kahveci'den ironik yorum
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su büyüdü de çocuk sahibi oldu. Kızıyla fotoğrafını yayınladı Magazin
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su büyüdü de çocuk sahibi oldu. Kızıyla fotoğrafını yayınladı