Uzmanından cilt sağlığı için kritik uyarılar

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, cildin parlaklık ve pürüzsüzlük kaybının yorgunluk ve sağlıksız beslenmenin bir göstergesi olduğunu söyleyerek, cilt sağlığı için doğru zamanlarda ve miktarlarda beslenmenin gerektiğini vurguladı.

Diyetisyen Erden, cilt sağlığına yararlı olan C, E, A, K ve B kompleks vitaminleri ile mineraller hakkında şu bilgileri verdi:

C ve E vitamini: Bu vitaminler güneşin zararlı etkilerini azaltır, deri hücrelerinin DNA hasarını önler, cilt bariyerlerini güçlendirir ve serbest radikallerle savaşır. C vitamini turunçgiller, brokoli, karnabahar, yeşil yapraklı sebzeler gibi besinlerde bulunur. E vitamini ise bitkisel yağlar, fındık, badem, zeytin gibi besinlerde mevcuttur. C vitamini vücutta depolanmadığı için her gün alınması gerekir.

A vitamini: Bu vitamin cildi nemlendirir, dokuları onarır, kırışıklık ve sivilce oluşumunu azaltır, sedef hastalığı riskini düşürür. A vitamini yüksek beta karoten içeren havuç, kayısı, ıspanak, kavun gibi besinlerde bulunur.

Biotin: Bu B vitamini cilt, tırnak ve saç hücrelerinde yer alır. Yetersiz alındığında dermatit veya saç dökülmesi görülebilir. Biotin kaynakları arasında muz, yumurta, yulaf ezmesi, pirinç sayılabilir. Ekmek ve ekmek gruplarını diyetinizden çıkarmayın, uygun porsiyonlarda B vitaminlerini alın.

Selenyum: Bu mineral güneşin zararlı etkisine karşı cildi korur. Tam tahıllı gruplar, deniz ürünleri, sarımsak ve yumurta selenyum içerir. Çinko eksikliği de sivilce oluşumuna neden olabilir. Çinko için yağsız et, tavuk, hindi, istiridye gibi deniz ürünleri tüketin. C vitamini, çinko ve bakır bir arada alındığında cilt esnekliğini artırır.

Diyetisyen Erden, cilt sağlığını bozan gıdaları şöyle sıraladı: Alkol, yağlı salata sosları, mayonez, yağlı peynirler, tuzlu ve salamura yiyecekler, şarküteri ürünleri, yağlı ve şekerli hamur işleri, fazla miktarda gazlı içecek, kahve, çay. Yaş ilerledikçe cildin kuruduğunu ve kırıştığını belirten Diyetisyen Erden, bunu yavaşlatmak için bol su içilmesi gerektiğini söyledi. Su tüketiminin kilo başına 30 ml olması gerektiğini belirtti.

Diyetisyen Erden, cildi güçlendirmek için domates, meyve ve sebze, omega-3 yağ asitleri zengin balık gibi besinleri önerdi. Doğru beslenmenin sağlıklı cilt için şart olduğunu hatırlattı.