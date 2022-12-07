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Havalar soğuyunca kış çaylarına talep arttı

Soğuk havaların gelmesiyle kış çaylarına olan talep de arttı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 16:12
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Soğuk havaların gelmesiyle kış çaylarına talep arttı. Kış çayı nedir?

Havalar soğuyunca kış çaylarına talep arttı
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İHA’nın haberine göre, soğuk hava etkisini artırdı, vatandaşlar soğuk algınlığından korunmak için aktarların yolunu tuttu. Grip, nezle, soğuk algınlığından korunmak isteyenler kış çaylarına talebi arttırdı. Vatandaşlar, aktarlardan en çok ıhlamur, zencefil, tarçın, ve adaçayı satın alıyor. Aktarlar ise kış çayının taze olmasına dikkat çekti.

Kış mevsiminin vazgeçilmezi kış çayının kilosu 250 liradan satılıyor.

Soğuk algınlığına karşı kış çaylarının faydalarından bahseden aktar Erol Şener, ''Havalar soğuduğunda insanlar bitki çaylarına talep gösteriyor. Kış çaylarının içinde ıhlamur, kuşburnu, çubuk tarçın, adaçayı gibi bitkiler var. Bunları demledikten sonra içine bal ekleyip tatlandırılarak vatandaşlarımız tüketiyor. Soğuk algınlığına karşı vücuda direnç kazandırıyor. Grip, nezle, soğuk algınlığına karşı kış çaylarını öneriyoruz'' dedi.

“DİKKAT EDİLMELİ''

Kış çaylarını tüketirken bitkilerin taze olmasına vurgu yapan Şener, ''Ürünlerin canlı görünmesi ve renklerinin canlı olması gerekir. Kokusuna bakılarak taze olup olmadığı anlaşılabilir. Kış çayının kaynatılmaması gerekir, kaynamış suya koyup 10 dakika bekletildiğinde tüketilebilir.

Haftada 3-4 bardak içilmesi vücut direncini güçlendirir. Kış çayı kilosu 250 liradan satılıyor. 150-200 gram alındığında 25 lira civarından satılıyor. Bir kış için 150 - 200 gram yeterli olacaktır'' dedi.

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