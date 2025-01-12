Sokak düğününde 9 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Adana’da sokakta düzenlenen bir düğünde bir davetlinin havaya ateş etmesi sonrası 9 yaşındaki K.A, isimli çocuk yaralandı. Aldığı mermi darbesi ile kanlar içinde yığılan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evin önünde düzenlenen düğünde davetlilerden biri, tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Kemal Azgın, kanlar içinde yığıldı. Özel araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Hastaneye gelen Kemal Azgın'ın yakınları sinir krizi geçirirken, jandarma, havaya ateş açan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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