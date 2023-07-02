Sokak düğününe elektrik çekmek için yüksek gerilim hattına tırmandı

Hatay’ın Kumlu ilçesinde sokak düğünü için yüksek gerilim hattından elektrik çekmek isteyen kişi, akıma kapıldı. Ölümden dönen şahıs, hastaneye sevk edildi.

Sokak düğününe elektrik çekmek için yüksek gerilim hattına tırmandı

(İHA) Kan donduran olay, akşam saatlerinde Kumlu ilçesi Akkerpiç Mahallesi’nde yaşandı.

Sokak üzerinde yapılacak düğün için yüksek gerilim hattından elektrik çekmek isteyen şahıs, akıma kapıldı.

Şahsın, akıma kapıldığını fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri şahsı, kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahsın yaşadığı tespit edildi.

Yaralı şahıs müdahale edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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