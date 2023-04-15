Sokak köpeği terörü üniversitede. Öğrenci kanlar içinde kaldı

Editör: Bengü Zorlu

Kafa travması yaşayan Eda isimli genç, "Kaçmaya çalışırken kafamı vurdum, kanlar içinde kaldım. Güvenlik sadece ambulans beni almaya geldiğinde bilgilerimi öğrenmek için geldi. Ambulansı durdurdu, o zamana kadar ortalıkta bile yoktu. Kendimi en güvende hissetmem gereken kampüste, kanlar içinde yardım çığlıkları atmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

"OKULUMUN BARINAK GİBİ OLMASINI İSTEMİYORUM”

Genç üniversiteli, "Bugün tüm Davutpaşa öğrencilerinin korkulu rüyası olan köpek saldırısı başıma geldi. Bugün saat 7 civarı arkadaşımla fen edebiyat fakültesinin önünde gayet normal bir şekilde yürürken etrafımızı 5 - 6 tane köpek sardı. Bir anda bize saldırmaya başladılar. Okulumun barınak gibi olmasını istemiyorum ve kendi okulumda güvende olmak istiyorum. Saldırıdan itibaren hastanede müşahade altındaydım. Kafama dikiş attılar” diyerek yaşadığı korku dolu anları ve isyanını ifade etti.