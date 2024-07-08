Sokak köpekleri 5 yaşındaki çocuğu parçaladı. Bu tehlike ne zaman bitecek

Başıboş sokak köpeği sorunu Türkiye'de her geçen gün giderek artıyor. Bir korkunç olay daha yaşandı.

Dehşet olay, 5 Temmuz'da saat 15.00 sıralarında Adana’nın Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi.

Arkadaşlarıyla sokakta oynayan 5 yaşındaki Abbas Haşmet başıboş köpeklerin saldırına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuğu ailesi kurtardı. 5 yaşındaki Haşmet’in arkadaşları, haber vermek için ailesinin yanına gitti. Haşmet'in yakınları, gelip köpekleri uzaklaştırdı.

5 yaşındaki çocuğun kanlar içinde kaldığı ve baygın olduğu görüldü. Olay yerine gelen ambulans 5 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. İlk tedavisi yapılan çocuk Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Abbas Haşmet'in durumunun ağır olduğu aktarıldı.

6 GÜN ÖNCE YİNE BİR DEHŞET YAŞANMIŞTI

Öte yandan 2 Temmuz'da Konya’nın Beyşehir ilçesinde Ş.B. isimli kadın sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralanmıştı.

Neyse ki yaşlı kadın hafif yara almıştı.