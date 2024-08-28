Sokak köpekleri parkta oynayan çocuğa saldırdı

Kaynak: İHA
Sokak köpekleri parkta oynayan çocuğa saldırdı

Konya'da parkta köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk hastanelik oldu.

Konya Beyşehir'de parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk ayağından yaralandı.
Olay, Beyşehir Gölü kenarındaki Vuslat Parkı’nda meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre, 6 yaşındaki E.Z. parkta başıboş dolaşan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Köpek saldırısı sonucu ayağından yaralandığı belirtilen küçük çocuk, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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