Sokak köpekleri saldırdı, istinat duvarından atlayarak kurtuldu

Olay, ilçe merkezinde meydana geldi. Şenol Açma isimli vatandaş, yürüdüğü sırada aniden üzerine doğru gelen 2 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Açma, hızla yaklaşan tehlikeden kaçmak için yol kenarında bulunan 2 metre yüksekliğindeki istinat duvarından atladı.
Küçük sıyrıklarla kurtulan Açma, köpeklerin saldırısından büyük bir korku yaşadığını ifade etti.
Olayı anlatan Açma, "Köpekler birden saldırdı, çok korktum. Tel örgünün sağlam olmadığını fark edince kendimi çukura attım" şeklinde konuştu.