Anne ve oğlu birer hafta arayla başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

İnebolu ilçesine bağlı Yukarı Hatıpbağı Mahallesi’nde sabah işe gitmek üzere evinden çıkan Arzu Alibaş’a yolda yürüdüğü sırada sokak köpekleri saldırdı. Köpeklerden kaçmak isteyen Alibaş, yolda düşerek yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla köpeklerin saldırısından kurtulan Arzu Alibaş, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Arzu Alibaş, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kolunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Ayşe Alibaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu, Alibaş’ın oğluna da bir hafta önce aynı bölgede sokak köpeklerinin saldırdığı öğrenildi.

“KÖPEKLERDEN KAÇARKEN YÜZÜSTÜ DÜŞTÜM VE ISIRMASINLAR DİYE YÜZÜMÜ KAPATTIM”

Yaşanan olayı anlatan Arzu Alibaş, “Sabah işe gelirken köpekler üstüme atladılar. Tabii can havliyle onlardan kaçarken yolda düştüm. Yüzüstü kapaklandım ve üç köpeği kulağımın dibinde hissettim. Yüzümü kapattım artık ısırmasınlar diye. Sonra inanılmaz derecede bağırdım. Canım yanıyor bir yandan, bir yandan köpekler ısıracak diye tedirgin oldum. Sonra bir iki dakika geçti. Yüzümü kaldırdığımda yolda köpeklerin uzaklaştığını gördüm. Artık çantamı arıyorum etrafta. Çantamı buldum. Çantam bir tarafa gitmişti zaten. Sonra telefonuma ulaştım. Bağırıyorum ama hala daha canım yanıyor. Ofisimizde çalışan Özlem ablayı aradım, 'Özlem abla yetiş benim canım yanıyor, iyi değilim, köpekler saldırdı' dedim. Sonra Özlem abla geldi. Yürüyecek halim yok. Ofisimizde bulunan Ahmet arkadaşımız gelip bizi aldı ve hastaneye götürdü. Kollarım, dizlerim, ellerim çok kötü durumdaydı. İnanın hastanede de inanılmaz derecede bağırdım. Çünkü canım çok yandı. Yani bu İnebolu’nun çok büyük bir problemi haline geldi” dedi.

15 GÜN ÖNCE AYNI KÖPEKLER OĞLUNU SIRTINDAN ISIRDI

Yaşanan olaydan ötürü hayvanseverlere suç bulduğunu söyleyen Alibaş, “Bu ilk değil. Çocuklarımız, yaşlılarımız da köpeklerin saldırısına uğradı. 15 gün önce de benim oğlumu sırtından ısırdı aynı köpekler. Bugün sabah kalktığımda da köpeklerin havlamasını duydum ve camdan baktığımda yaşlı bir amcaya havladıklarını gördüm. İnsanlar artık yolda korkmadan yürüsünler. Özellikle İnebolu'daki hayvanseverlerimiz bir şekilde buna bir çözüm bulsunlar” diye konuştu.

“BÜTÜN HAYATIMA AKSAKLIK VERDİ”

Oğluna da aynı yerde köpeklerin saldırdığını anlatan Alibaş, “O bölgede üç tane köpek var. Hayvanların zarar görmesini de istemiyoruz. Hepimiz hayvanseveriz. Hepimiz, evimizde artan yemekleri ya da yiyecekleri atmak yerine ya da dışarıdan aldığımız bir şeyi hayvanlara veriyoruz, onları beslemeye çalışıyoruz. Ama bu şekilde olmaz. Bu şekilde hayvansever olunmaz. Çünkü insanlarımız zarar görüyor. Sabah çocuklarımız okullarına gidemiyor. Aileleri ellerinden tutup da okula götürüyorlar. Yazık değil mi bize? Yetkililerden istediğiniz ya bir hayvan barınağı yapsınlar ya da köpeklere artık ne yapacaklarsa yapsınlar. Şu halime bakın” şeklinde konuştu.