Sokak köpeklerine karşı nihayet harekete geçildi. 'Acele' kodu ile yazı gönderildi

Kaynak: AA
Sokak köpeklerine karşı nihayet harekete geçildi. 'Acele' kodu ile yazı gönderildi
Uzun zamandan beri Türkiye’nin gündeminde olan Sokak Köpekleri sorunu için nihayet dedirtecek bir gelişme yaşandı. Ankara Valiliğinden Belediyelere ‘Acele’ kodu ile yazı gönderildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin tarafından 25 ilçe Belediyesine gönderilen yazıda son zamanlarada sahipsiz sokak hayvanlarının sayısındaki aşırı artışın toplum sağlığı ve çevre temizliği üzerinde olumsuz etkileri olduğu vurgulandı.

Bunula birlikte yaşanan son olayların, sokak hayvanlarının insanların can güvenliği üzerinde olumsuz etkileri olduğu, köpek saldırılarının yaralanmalar ve ölümlerle sonuçlandığı ifade edildi.

Valilik aynı yazıda sokak hayvanlarının bakımı, rehabilite edilmesi, toplanması, kısırlaştırılması ve kayıt altına alınmasının yerel yönetimlerin sorumluluğunda olduğunun altı çizildi.

5199 Sayılı Kanun'un ilgili maddesinde "Hayvanların korunması ve rahat yaşamlarının sağlanmasında; insanlarla diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınmalıdır." hükmünün yer aldığına işaret edilen yazıda, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 20 ve 21'inci maddelerinde belediyelerin sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması ve bakılmasına yönelik usul esasların hüküm altına alındığı kaydedildi.

Yazıda ayrıca, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinde, geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde kanuni istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrasında iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit eden hayvanlar ile ilgili alınması gereken tedbirlere ilişkin hükümlerin yer aldığı da anımsatıldı.

Yazıda sahipsiz hayvanların bakımevlerine alınması, kısırlaştırılması da dahil her türlü tedbirin alınması istendi.

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