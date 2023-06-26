Sokak ortasında dehşet: 17 yaşındaki motokurye vurularak öldürüldü

İstanbul Eyüpsultan'da motokuryelik yapan 17 yaşındaki Arda Pınar boynundan tabanca ile vurularak öldürüldü.

Sokak ortasında dehşet: 17 yaşındaki motokurye vurularak öldürüldü

Olay, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, motokuryelik yapan 17 yaşındaki Arda Pınar sokaktan geçtiği sırada husumetlisiyle karşılaştı. İkili tartışmaya başladıktan kısa süre sonra kavga etmeye başladı. Kavga esnasında ismi henüz öğrenilemeyen saldırgan belinden çıkardığı tabancayla, Arda Pınar'a doğru ateş etti. Silahtan çıkan kurşun Arda Pınar'ın boynuna isabet ederken saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı Arda Pınar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken polisler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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(Kaynak: DHA)

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