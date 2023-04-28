Sokak ortasında dövdü herkes seyretti

Pendik'te sokak ortasında eski sevgili dehşeti yaşandı..Ayrıldığı eski sevgilisine saldıran bir kişi kadına şiddet uyguladı. Bu anlar kameraya kaydedilirken, kimsenin şiddeti engellemeye çalışmadığı ve film izler gibi seyrettiği görüldü.

İHA'nın haberine göre olay geçtiğimiz Çarşamba günü Pendik’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kendisinden ayrıldığı iddia edilen eski sevgilisiyle sokakta karşılan şahıs kız arkadaşına şiddet uygulayarak sokak ortasında darp etti. Çevredekiler olayı film izler gibi izlerken genç kız kendisini korumaya çalışsa da engel olamadı. Korku dolu o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan genç kızın eski sevgilisinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

ŞİDDET OLAYI KAMERAYA KAYDEDİLDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde genç kız arabanın arkasına saklanmaya çalışıyor. Genç kızı gören şahıs saçlarından tutarak yüzüne tokatlar atıyor. Diziyle genç kızın karnına vuruyor. Çevredekiler ise film izler gibi izliyor.

POLİS YAKALADI ADLİYE SEVK ETTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri konu ile ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde S.N.Ü. isimli kadın şahsın sevgilisi olan M.P. isimli şahıstan ayrıldığı, bu nedenle aralarında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sonucunda M.P.’nin S.N.Ü isimli kadın şahsı darp ettiği anlaşıldı. Çalışmaların devamında M.P. isimli şahıs geçtiğimiz Perşembe günü yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada “Mala Zarar Verme”, “TCK 191” ve “6136 SKM” gibi çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adli makamlara sevk edildi.