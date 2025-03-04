Sokak ortasında erkek cesedi bulundu

Kaynak: İHA
Sokak ortasında erkek cesedi bulundu

Eskişehir'de sabah saatlerinde sokak üzerindeki parkın yanında hareketsiz yatan şahsı görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Eskişehir'de sokak ortasında bir erkek cesedi bulundu.

Saat 10.00 sıralarında Yenibağlar Mahallesi Tanyolu Sokak üzerindeki parkın yanında hareketsiz yatan şahsı görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde şahsın üzerinden kimlik çıkmadı. Yapılan tespit ile H.K. isimli adamın 54 yaşında olduğu belirlendi. Şahsın ölümünün şüpheli olarak değerlendirildiği öğrenildi. İncelemelerin ardından H.K.'nin cenazesi otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından H.K.'nin kesim ölüm nedeni belli olacak. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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