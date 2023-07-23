Sokak ortasında kadını bayıltana kadar dövdü

Esenyurt Piri Reis Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir kadınla tartışan maganda, kadını dövmeye başladı. Kanlar içinde yerde kalan kadını daha sonra minibüse bindirip götürdü.

Olaya müdahale etmek isteyen vatandaşlara ise “Yarın sabah sizin için geleceğim” diye tehtid ederek küfürler yağdırmaya başladı.

Video sosyal medyada gündem oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

KADINA ŞİDDET DEVAM EDİYOR

Türkiye genelinde kadına şiddet olayları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. bundan 2 gün önce de bir taksici yabancı uyruklu bir kadını bayıltana kadar sokak ortasında dövmüştü.