Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

Kaynak: İHA
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

Şanlıurfa'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan genç yaşamını kaybetti.

Aktarılan bilgilere göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallinde meydana geldi. 28 yaşındaki Emre Ertem sokakta yürüdüğü sırada , kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Karnından vurulan genci kanlar içerisinde gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Emre Ertem, doktorların tüm uğraşlarına karşın yaşamını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna sevk edildi.
Emniyet müdürü olay yerinde inceleme yaptı
Olay sonrası Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Görevli polislerden bilgi alan Aksoy, daha sonra bölgeden ayrıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Haberler
Yeni yıla cam bardak ve nar fırlatarak girdiler
Yeni yıla cam bardak ve nar fırlatarak girdiler
Cinsel istismar suçundan aranan 86 yaşındaki firari yakalandı
Cinsel istismar suçundan aranan 86 yaşındaki firari yakalandı
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan genç öldü
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan genç öldü
Yılın ilk trafik cezası kesildi! 2 bin 167 lira ödedi
Yılın ilk trafik cezası kesildi! 2 bin 167 lira ödedi
İzmir'de yeni yılın ilk bebeği Mahir Deniz oldu
İzmir'de yeni yılın ilk bebeği Mahir Deniz oldu