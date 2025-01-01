Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

Aktarılan bilgilere göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallinde meydana geldi. 28 yaşındaki Emre Ertem sokakta yürüdüğü sırada , kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Karnından vurulan genci kanlar içerisinde gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Emre Ertem, doktorların tüm uğraşlarına karşın yaşamını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna sevk edildi.

Emniyet müdürü olay yerinde inceleme yaptı

Olay sonrası Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Görevli polislerden bilgi alan Aksoy, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.