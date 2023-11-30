Sokak ortasında tabancayla dehşet saçtı. Çorba içerken yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde 19 Kasım günü Mehmet Z. (45), sokak ortasında Serkan P. (40) ile tartışmaya başladı.

Mehmet Z. tartışma sırasında tabancasını çıkartarak Serkan P.’yi ayağından vurdu. Ardından koşarak olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Yaralı Serkan P.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



ÇORBA İÇERKEN YAKALANDI

Cinayet Şube Büro Amirliğine bağlı polisler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kaçabileceği kaçış güzergahını belirledi

Şüpheli Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi’nde bir çorbacıda çorba içtiği sırada cinayet ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.