Sokak röportajında bir vatandaş: 7 ay sonra Dünya Savaşı başlayacak

Sokak röportajında konuşan adam gündem oldu:
"Erdoğan'ın başa geçeceği zaten hadislerle bildirilmişti. Erdoğan'dan sonra Süfyani yani CHP başa gelecek. O zaman korkun.
7 ay sonra da dünya savaşı başlayacak. Kıtlık başlayacak"
Sokak röportajında konuşan adam gündem oldu:"Erdoğan'ın başa geçeceği zaten hadislerle bildirilmişti. Erdoğan'dan sonra Süfyani yani CHP başa gelecek. 7 ay sonra da dünya savaşı başlayacak. Kıtlık başlayacak"
Sokak röportajında konuşan adam gündem oldu:
"Erdoğan'ın başa geçeceği zaten hadislerle bildirilmişti. Erdoğan'dan sonra Süfyani yani CHP başa gelecek. O zaman korkun.
7 ay sonra da dünya savaşı başlayacak. Kıtlık başlayacak"