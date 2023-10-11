Sokak röportajında bir vatandaş: 7 ay sonra Dünya Savaşı başlayacak

Sokak röportajında konuşan adam gündem oldu:

"Erdoğan'ın başa geçeceği zaten hadislerle bildirilmişti. Erdoğan'dan sonra Süfyani yani CHP başa gelecek. O zaman korkun.

7 ay sonra da dünya savaşı başlayacak. Kıtlık başlayacak"