Emekli askerin 'Atatarkçü güç' sözleri röportaja damga vurdu. Bunu sakın unutmasınlar

Kendine Muhabir isimli YouTube kanalının son sokak röportajına, emekli asker olduğunu söyleyen bir vatandaşın konuşması damga vurdu.

Vatandaş, "Türkiye laik, sosyal, demokratik bir cumhuriyettir. Bu anayasal gerçeklere aykırı hangi uygulama olursa olsun bunun karşısına çıkacak Atatürkçü bir güç vardır. Bunu sakın unutmasınlar, hafife almasınlar, maceraya kalkışmasınlar" dedi.

Emekli askerden sokak röportajına damga vuran sözler:

Ekonomiye yönelik konuşan vatandaş, "Kuyruk, şu bu diyorlarsa öyle bir ortam yaşandı. Ama orada sorun bir takım ambargolardı. Aslında biliyorlar ama bildikleri halde çarpıtıyorlar.

Bunu görmemek için aptal olmamak lazım. Görüpte 'Böyle bir ortam yok' diyen ya vatan hainidir ya şerefsizdir ya da yalancıdır. Ekonomiden sorumlu kimse bu ortamın sorumlusu odur. Çocukluğumuzda sıkıntı çektik ama açlık çekmedik" dedi.

Öte yandan SADAT’a da bir şeyler söylemek istediğini belirten vatandaş, “SADAT’a da 2 cümle söylemek istiyorum; Türkiye, kimsenin babasının çiftliği değildir.

Laik, sosyal, demokratik bir cumhuriyettir. Bu anayasal gerçeklere aykırı hangi uygulama olursa olsun bunun karşısına çıkacak Atatürkçü bir güç vardır. Bunu sakın unutmasınlar, hafife almasınlar, maceraya kalkışmasınlar” ifadelerini kullandı.