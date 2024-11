Sokak röportajında yaşanan kuşak çatışmasına Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'dan ilginç yorum

Son günlerde kuşaklar arasındaki siyasi görüşlerle ilgili çatışmalar devam ediyor. Özellikle bu durum sokak röportajlarına da yansıyor.

Son röportajda CHP'li Babaannenin Zafer Partili torununun sokak röportajındaki konuşmalarını paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ifadeleri gündem oldu.

Ümit Özdağ paylaştığı röportaja şu notu düştü:

"Sevgili kızım, seçim gününe kadar anneanneni Atatürk’ün gerçek partisinin Zafer Partisi olduğuna ikna etmek için çalış. Ona tek tek doğruları anlat: Seçim gününe kadar ikna olmaz ise sen ne yapacağını biliyorsun. Gözlerinden öpüyorum.

Ve sevgili anneanne daha 12 yaşında, Zafer Partisini tanıyan ve Zafer Partili olacak kadar Atatürk’ü anlatan bir torun yetiştirdiğiniz için hem anne ve babası hem sizi tebrik ediyorum. 22 sene boşa oy attınız, bir 22 sene daha atmamanız için Zafer Partisi var."

Paylaşılan röportajda Babaanne, "Ben gene CHP'liyim zaten. Ondan başka bir yere oy vermem. Başka bir şeyde. Çalışıyorum da biraz daha böyle şey yapmamız lazım. Aktif. Daha aktif olmamız lazım. Onun için." sözlerini kullandı.

"Ben Zafer Partiliyim." diyen torun sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hiçbir parti Atatürk'ün yolundan gitmese de şu an benim görüşümce. Biz her zaman Atatürk'ün yolundan devam ediyoruz ama benim şu an hani ufak görüşüm Zafer Partisi olarak. 12 yaşındayım."