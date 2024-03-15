Sokak torbacılarına operasyon

Kaynak: İHA
Sokak torbacılarına operasyon
Afyonkarahisar’da polis ekiplerinin torbacılara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 2 şahıstan 1’i tutuklandı.

Operasyona dair aktarılan bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı diye adlandırılan sokak aralarında zehir tacirliği yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda B.Ö. ve H.T., isimli şahıslar 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalandı. Olay sonrası B.Ö., hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçu işlem yapılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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