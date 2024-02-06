Sokaklar bilim kurgu filmlerine döndü! 'İnsanlar zombileştiriliyor'

Kaynak: İHA
Sokaklar bilim kurgu filmlerine döndü! 'İnsanlar zombileştiriliyor'
Apple'ın yeni sanal gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun kullanıcıları, ABD sokaklarında ilginç hareketlerle dikkat çekiyor.

Teknoloji devi Apple, son çıkardığı Apple Vision Pro ile sanal gerçeklik dünyasına önemli bir eşik getiri.

ABD’de satışa çıkarılan gözlükler, kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunarken, gözlüklerin sokaklarda kullanımı dikkatleri çekti. Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntüler arasında, kullanıcıların gözlük takıp tuhaf hareketler sergiledikleri anlar dikkat çekti.

ZOMBİLEŞTİRME VURGUSU

Gözlüğün, kullanıcılara gerçek dünya ile sanal bir dünyayı birleştirme özelliği sunarken, çevrelerindeki insanları ise şaşkına çeviren manzaralar ortaya çıkarıyor. Öte yandan, bazı sosyal medya kullanıcıları, insanların zombileştirildiğine vurgu yapıyor.

FİYATI 3.499 DOLAR

Gözlüğün temel modeli 256 GB depolama alanıyla 3 bin 499 dolar fiyatla satışa çıkarken, Türkiye’de ikinci el alışveriş sitelerinde gözlüğün fiyatı 135 bin TL'den başlayıp 249 bin TL'ye kadar çıkıyor.

TÜRKİYE'DE SATIŞI HENÜZ YOK

Apple’ın ABD’de pazarında satışa sunduğu gözlüğün Türkiye’ye ne zaman geleceği ve fiyatının ne kadar olacağı henüz bilinmiyor.

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