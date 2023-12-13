Sokaklardan toplanan mandalinalar okullara dağıtıldı

Kaynak: İHA
Sokaklardan toplanan mandalinalar okullara dağıtıldı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde sokaklarda bulunan mandalina ağaçlarından toplanan mandalinalar, Yerli Malı Haftası sebebiyle okullarda öğrencilere dağıtıldı.

İHA’nın haberine göre, Muğla’nın Marmaris ilçesinde mandalina ağaçları her yıl sokakları süslüyor. Geçmiş yıllarda narenciye meyvelerini toplayarak yurttaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtan Marmaris Belediyesi, bu yıl Yerli Malı Haftası’nda okullara mandalina dağıttı.

Parklar ve caddelerde bulunan ağaçlardan yaklaşık 300 kilogram mandalina, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından toplandı ve tüm okullarda öğrencilere dağıtıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “İklimimizin ve güzelliğimizin bir parçası olan meyve ağaçlarımızın da sürekli bakımını yapıyoruz. Bu meyvelerin dallarda çürümesine izin vermedik. Toplayıp öğrencilerimize dağıttık. Hem onların Marmaris’in güzelliklerini tatmalarını istedik hem de Yerli Malı Haftası münasebetiyle kendimize özgü değerlerimizi daha iyi tanımalarını hedefledik. Tüm öğrencilerimize afiyet olsun” açıklamasında bulundu.

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