Sokaklardan toplanan mandalinalar okullara dağıtıldı

İHA’nın haberine göre, Muğla’nın Marmaris ilçesinde mandalina ağaçları her yıl sokakları süslüyor. Geçmiş yıllarda narenciye meyvelerini toplayarak yurttaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtan Marmaris Belediyesi, bu yıl Yerli Malı Haftası’nda okullara mandalina dağıttı.

Parklar ve caddelerde bulunan ağaçlardan yaklaşık 300 kilogram mandalina, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından toplandı ve tüm okullarda öğrencilere dağıtıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “İklimimizin ve güzelliğimizin bir parçası olan meyve ağaçlarımızın da sürekli bakımını yapıyoruz. Bu meyvelerin dallarda çürümesine izin vermedik. Toplayıp öğrencilerimize dağıttık. Hem onların Marmaris’in güzelliklerini tatmalarını istedik hem de Yerli Malı Haftası münasebetiyle kendimize özgü değerlerimizi daha iyi tanımalarını hedefledik. Tüm öğrencilerimize afiyet olsun” açıklamasında bulundu.