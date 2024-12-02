Sokakta oynayan 2 çocuğa çarpan motosikletli kaçtı

Kaynak: DHA
Sokakta oynayan 2 çocuğa çarpan motosikletli kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta oynayan 2 çocuk motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Motosikletli ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 21.30 sularında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Mezbaha Sokak'ta gerçekleşti. Kimliği bilinmeyen sürücüsü, sokakta oynayan 12 yaşındaki Güler Y. ile 5 yaşındaki Rabia A.’ya çarptı. 2 çocuk da yaralanırken, motosiklet sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı.

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Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan 2 çocuk, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı 2 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken polis, motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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