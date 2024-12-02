Sokakta oynayan 2 çocuğa çarpan motosikletli kaçtı

Kaza, saat 21.30 sularında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Mezbaha Sokak'ta gerçekleşti. Kimliği bilinmeyen sürücüsü, sokakta oynayan 12 yaşındaki Güler Y. ile 5 yaşındaki Rabia A.’ya çarptı. 2 çocuk da yaralanırken, motosiklet sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan 2 çocuk, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı 2 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken polis, motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.