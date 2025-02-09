Sokakta tartıştığı husumetlisini tabancayla öldürdü

Kaynak: DHA
Sokakta tartıştığı husumetlisini tabancayla öldürdü

Ankara Yenimahalle'de H.A., sokakta tartıştığı husumetlisi T.B. tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi, Demetevler 924 Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan H.A. ve T.B., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.B., üzerinde bulunan tabancayla H.A.'ya ateş etti. H.A. kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. H.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli T.B.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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