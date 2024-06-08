Sokakta yürürken geri geri gelen aracın altında kaldı

Kaynak: İHA
Sokakta yürürken geri geri gelen aracın altında kaldı

Rize’de bir kişi sokakta yürüdüğü esnada geri manevra yapan aracın altında kaldı.

Merkeze bağlı Fener Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, aracıyla geri geri gelen sürücü o esnada aracın arkasından geçen yayaları fark etmedi.

aw223272-04.jpg

Geri manevra yapan aracın kendilerine doğru geldiğini gören yayalardan biri çarpmanın şiddetiyle yere düşerken, yayalardan biri ise aracın kendini ezmesinden son anda kurtuldu. Bir yaya ise aracın altında kalmaktan kurtulamadı.

aw223272-01.jpg

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye sevke edildi. Olay anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

aw223272-03.jpg

aw223272-02.jpg

Son Haberler
Mogan Gölü'ne atlayan bir kişi yaşamını yitirdi Yerel Haberler
Mogan Gölü'ne atlayan bir kişi yaşamını yitirdi
Küçük çocuk maymunu sevgi dolu öpücüklere boğdu Video
Küçük çocuk maymunu sevgi dolu öpücüklere boğdu
Cinsel istismarla suçlanan baba tutuklandı Yerel Haberler
Cinsel istismarla suçlanan baba tutuklandı
Kayseri'deki dolu yağışı bir kişinin kafasını yardı Video
Kayseri'deki dolu yağışı bir kişinin kafasını yardı
Galatasaray imzayı attırıyor Spor
Galatasaray imzayı attırıyor
Biden'a "kırmızı çizgi" uyarısı Dünya
Biden'a "kırmızı çizgi" uyarısı
Erzincan'da şiddetli yağış ve yıldırım felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti Video
Erzincan'da şiddetli yağış ve yıldırım felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti