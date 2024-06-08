Sokakta yürürken geri geri gelen aracın altında kaldı

Merkeze bağlı Fener Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, aracıyla geri geri gelen sürücü o esnada aracın arkasından geçen yayaları fark etmedi.

Geri manevra yapan aracın kendilerine doğru geldiğini gören yayalardan biri çarpmanın şiddetiyle yere düşerken, yayalardan biri ise aracın kendini ezmesinden son anda kurtuldu. Bir yaya ise aracın altında kalmaktan kurtulamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye sevke edildi. Olay anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.