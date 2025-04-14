Sokakta yürürken kurşunların hedefi oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sokakta yürürken kurşunların hedefi oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde sokakta yürürken A.N.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan 31 yaşındaki M.S.E. kollarına ve bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta gerçekleşti. Sokakta yürüyen M.S.E., aktarılanlara göre A.N.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

sokakta-yururken-silahli-saldirida-yaral-657949-194944.jpg

Kollarına ve bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan M.S.E., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

sokakta-yururken-silahli-saldirida-yaral-657950-194944.jpg

Olayın ardından kaçan silahlı saldırganı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Son Haberler
Miras için kardeşi ve yengesini katletti! Ormanda yakalandı
Miras için kardeşi ve yengesini katletti! Ormanda yakalandı
Pandeminin yıldız firması konkordato ilan etti! 3 ay süre tanındı
Pandeminin yıldız firması konkordato ilan etti! 3 ay süre tanındı
Tuhaf kaza! İki duvar arasına düşen adamı AFAD kurtardı
Tuhaf kaza! İki duvar arasına düşen adamı AFAD kurtardı
Altın fiyatlarında rekor kırılacak! Uzman isim tarih verdi
Altın fiyatlarında rekor kırılacak! Uzman isim tarih verdi
Küçükçekmece'de boş arazide erkek cesedi bulundu
Küçükçekmece'de boş arazide erkek cesedi bulundu