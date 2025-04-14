Sokakta yürürken kurşunların hedefi oldu

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta gerçekleşti. Sokakta yürüyen M.S.E., aktarılanlara göre A.N.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Kollarına ve bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan M.S.E., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan silahlı saldırganı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.