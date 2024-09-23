Sokakta yürürken silahla vurularak öldürüldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde 19 yaşındaki İbrahim Ay, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ay, vücuduna isabet eden iki mermi ile ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ay'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, polis saldırıyı gerçekleştiren kimliği belirsiz şahsı yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.