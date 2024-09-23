Sokakta yürürken silahla vurularak öldürüldü

Kaynak: İHA
Sokakta yürürken silahla vurularak öldürüldü

Adıyaman Kahta'da sokakta yürüdüğü sırada silahla vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde 19 yaşındaki İbrahim Ay, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ay, vücuduna isabet eden iki mermi ile ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ay'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, polis saldırıyı gerçekleştiren kimliği belirsiz şahsı yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
Sanayi bölgesine bırakılan kimyasal madde yangına neden oldu
Sanayi bölgesine bırakılan kimyasal madde yangına neden oldu
Trabzonspor'dan hakem isyanı
Trabzonspor'dan hakem isyanı
'Bir tane genç hakem bütün emekleri yok sayamaz'
'Bir tane genç hakem bütün emekleri yok sayamaz'
Vatandaşlar Şeyda Yılmaz'ın şehit edildiği yere karanfiller bıraktı
Vatandaşlar Şeyda Yılmaz'ın şehit edildiği yere karanfiller bıraktı
Aziz Yıldırım daha fazla dayanamadı
Aziz Yıldırım daha fazla dayanamadı