Söke’de aranan şahıslar yakalandı

Kaynak: İHA
Söke’de aranan şahıslar yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde çeşitli suçlardan aranan iki şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlü/tutuklu şahsı ziyarete gelen Y.Ş isimli şahsın yapılan sorgulamasında, “Korku Kaygı Veya Panik Oluşturabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme” ve “Kasten Yaralama” suçlarından arandığı ve hakkında 1 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilerek yakalandı. Atburgazı Mahallesi’nde Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden ve “Silahla Tehdit” ve “ Tutuklu ve Hükümlünün Kaçması” suçlarından aranan ve hakkında 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Ö isimli şahıs da yakalandı. Hükümlüler, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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