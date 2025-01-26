Söke’de develer güreşti, şampiyonlar kupa aldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Söke’de develer güreşti, şampiyonlar kupa aldı

10. Söke Deve Güreşi Festivali, coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Festivale katılan yerel ve bölgesel temsilciler, deve güreşlerini izlerken, galip gelen develer ödüllerini aldı.

Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinin ünlü develerinin katıldığı festival, Söke-Milas Karayolu üzerindeki Mağazalar Mevkii'nde bahar havasında gerçekleşti. Söke Kaymakamı Ali Akça, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, çevre ilçelerin belediye başkanları, muhtarlar ve çok sayıda iş, siyaset ve sivil toplum temsilcisi katıldı. Güreşler, güneşli bir havada, büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleşti. Ege Bölgesi'nden de pek çok kişi festivale katıldı.

Organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştiği festivalde, galip gelen develer şampiyonluk kupalarını aldı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Festivalin gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu kültürün devam etmesi, halkımızın gösterdiği ilgiyi gördükçe sürecektir. Söke Belediyesi olarak deve güreşlerine destek vermeye devam edeceğiz. dedi.

Söke’de develer güreşti, şampiyonlar kupa aldı

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Söke’de develer güreşti, şampiyonlar kupa aldı

Söke’de develer güreşti, şampiyonlar kupa aldı

Söke’de develer güreşti, şampiyonlar kupa aldı

Söke’de develer güreşti, şampiyonlar kupa aldı

Söke’de develer güreşti, şampiyonlar kupa aldı

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