Göz ağrısı bazen ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir ve şiddetli sol göz ağrılarında uzman doktora başvurmak önerilir. Peki, sol göz ağrısı neden olur? Sol göz ağrısı neden olur?

SOL GÖZ AĞRISI NEDEN OLUR?

Sol göz ağrısı birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. Göz ağrısı genellikle gözle ilgili sorunlardan kaynaklanır, ancak bazen başka sağlık sorunlarının belirtisi de olabilir.

İşte sol göz ağrısına neden olabilecek bazı yaygın durumlar:

Göz Yorgunluğu: Uzun süre boyunca bilgisayar ekranına bakmak, kitap okumak veya yoğun görsel aktiviteler sol gözde ağrıya neden olabilir.

Göz Kuruluğu: Gözlerin yeterince nemlenmemesi durumunda göz kuruluğu olabilir. Bu durum, yanma hissi, kaşıntı ve ağrıya neden olabilir.

Baş Ağrısı: Migren veya gerilim tipi baş ağrısı sol gözde ağrıya yol açabilir. Baş ağrıları bazen gözle birlikte ortaya çıkabilir.

Sinüzit: Sinüzit, sinüs boşluklarının iltihaplanması sonucu baş ağrısı ve göz ağrısı gibi belirtilere neden olabilir.

Göz İltihapları: Konjonktivit (göz iltihabı) veya üveit gibi göz enfeksiyonları sol gözde ağrıya, kızarıklığa ve hassasiyete neden olabilir.

Göz Tansiyonu: Göz içi basıncın yüksek olması (glokom) sol gözde ağrıya ve bulanık görüşe neden olabilir.

Göz Travmaları: Göze alınan darbeler veya göz yaralanmaları sol gözde ağrıya yol açabilir.

Göz Migreni: Bazı kişilerde, migren atakları göz ağrısı ve diğer göz belirtilerine neden olabilir.

Göz Yapısındaki Anomaliler: Göz içindeki yapısal sorunlar veya anormallikler de göz ağrısına neden olabilir.

Eğer sol göz ağrısı şiddetli veya sürekli bir şekilde devam ediyorsa, bir göz doktoruna başvurmak önemlidir. Göz ağrısı bazen ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir ve uzman bir değerlendirme gerektirebilir.