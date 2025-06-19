SOLOTÜRK Adapazarı semalarında

Kaynak: AA
SOLOTÜRK Adapazarı semalarında

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi prova yaptı.

SOLOTÜRK, düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü gerekçesi ile Adapazarı'nda prova uçuşu yaptı. Aziz Duran Parkı üzerinde yapılan prova uçuşu, yaklaşık 25 dakika sürdü.

Prova uçuşunu izlemeye gelenler, SOLOTÜRK pilotunun F-16 savaş uçağıyla yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

1kapak1.jpg

Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla Adapazarı Belediyesince gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde SOLOTÜRK, 21 Haziran Cumartesi günü saat 14.15'te Aziz Duran Parkı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.

Son Haberler
Resmen duyuruldu: EuroCup’a Türkiye'den 3 takım birden
Resmen duyuruldu: EuroCup’a Türkiye'den 3 takım birden
Ünlü yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti! Acı haberi Demet Akbağ duyurdu...
Ünlü yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti! Acı haberi Demet Akbağ duyurdu...
İstanbul’da deniz keyfine gölge düştü
İstanbul’da deniz keyfine gölge düştü
Aziz Yıldırım'dan flaş hareket: Erol Bilecik'e ilk tepkiyi verdi
Aziz Yıldırım'dan flaş hareket: Erol Bilecik'e ilk tepkiyi verdi
Çocuğunu merdivenden iten baba ile ilgili karar verildi
Çocuğunu merdivenden iten baba ile ilgili karar verildi