SOLOTÜRK ekibi öğrencilerle bir araya geldi

Fırat Üniversitesinin 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Elazığ semalarında nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştiren Türk Hava Kuvvetlerinin gözbebeği SOLOTÜRK ekibi, üniversite öğrencileriyle düzenlenen söyleşide bir araya geldi.

Gösteri uçuşuyla Elazığ halkına unutulmaz anlar yaşatan SOLOTÜRK ekibi, ardından Fırat Üniversitesinde düzenlenen söyleşide öğrencilerle buluştu. Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa ilgi büyüktü; salon hınca hınç doldu. Etkinliğe; Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanı Elazığlı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sahneye çıkan SOLOTÜRK Kol Komutanı pilot binbaşı Murat Bakıcı ve SOLOTÜRK gösteri pilotu Binbaşı M. Erhan Aydemir dakikalarca ayakta alkışlandı. Elazığlı pilot binbaşı Murat Bakıcı için salonda "Elazığ seninle gurur duyuyor" sloganları atıldı. Uzun süre ayakta alkışlanan Binbaşı Bakıcı, memleketinde gördüğü ilgi karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

Söyleşi sırasında ekip, görevler esnasında edindikleri deneyimleri, hava gösterilerinin teknik ve taktik ayrıntılarını, pilotajın ruhunu ve Türkiye'yi temsilen gerçekleştirdikleri yurtiçi ve yurtdışı uçuşları detaylı şekilde anlattı. Öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle dinlenen ekip, özellikle havacılık hayali kuran gençlere motivasyon kaynağı oldu.

Söyleşi sonrasında SOLOTÜRK ekibi, yaklaşık 4 saat boyunca öğrencilerle birebir ilgilendi. Gösteri pilotları, getirdikleri posterleri imzalayıp hatıra fotoğrafları çektirdi.