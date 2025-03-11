Solskjaer "Bu şekilde goller yemek hayal kırıklığı"

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"DERS ÇIKARACAĞIZ"

Bugünkü sonucun hayal kırıklığı olduğundan bahsederek sözlerine başlayan Solskjaer, "1-0’dan sonra ikinciyi atıp maçı bitiririz diye düşündüm. Çok basit goller yedik. İlk golde duran toptan boş bir şekilde kafa vuruşu oldu. İkinci golde taç atışında organize değildik. Futbolun böyle durumlarda suratına yumruk atma gibi bir huyu vardı. Hiçbir ağaç cennette yetişmez. Yollar taşlıdır. Hiçbir şey kolay değildir. Bu mağlubiyetten ders alacağız. Kabul edip, ellerimizi havaya kaldırıp kabul etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"İYİ HAKEMLERİN IRKI FARK ETMEZ"



Norveçli teknik adam, yabancı hakem konusuyla ilgili gelen bir soruyu ise, "İyi hakemlerin maç yönetmesi lazım. Türkiye’de iyi hakemlerin olduğundan eminim. İyi hakemlerin ırkı fark etmez. Ama hakemlerin iyi maç yönetmesi lazım. Çoğu teknik direktör hakemlerle ilgili konuşmayı tercih eder. Ben o teknik direktörlerden değilim. Hakemlerle ilgili konuşmayı sevmiyorum. Hakemlerin de yüzde 100 ellerinden geleni yaptığını düşünüyorum" diye cevaplandırdı.

"BU ŞEKİLDE GOLLER YEMEK HAYAL KIRIKLIĞI"



Gaziantep FK karşısında mevkilerden bağımsız genel anlamda iyi olmadıklarına vurgu yapan Ole Gunnar Solskjaer, "Duran toplardan goller yedik. Orada pozisyonlardan bağımsız 7-8 oyuncu savunma yapıyorsunuz ve rakip boş bir şekilde kafa vuruşu yapıyor. Kurduğumuz savunma prensiplerimiz var. Oyuncularımız orada görevlerini yapamadılar. Orta saha oyuncularımız genel anlamda iyiydi. Gaziantep FK’nın da iyi oyuncuları var. Bugün oyun ve takım yapımız genel olarak kötü değildi. Rakibe çok şans verdik. Duran toptan gol yeme sorunu önceden de vardı. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz ve ders alacağız. Bu şekilde goller yemek hayal kırıklığı oluyor" şeklinde konuştu.

