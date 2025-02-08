Solskjaer'den genç oyunculara müjde

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Maçtan sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulundu.

"GENÇ OYUNCULARA SÜRE VERECEĞİM"

Norveçli teknik direktör, "Ligdeki durum açısından çok önemli galibiyet aldık. Sivas’ta şartlar zordu. Rakibe 1 kez fırsat verdik. Defansif organizasyon olarak iyi çalıştık, antrenman yaptık. Bugünkü enerjimiz önemliydi. İlk yarıda bir tehlikeli pozisyon verdik. Oyuncularımın performansımdan mutluyum. Genç oyuncular, önemli oyuncular. Onlara süre vereceğim ve destek olacağım. Maçta ilk yarı oyunu iyi kontrol ettik. Emirhan’la da güzel gol bulduk. İkinci yarı savaşa döndü olay. Böyle bir zor deplasmanda önemli bir 3 puan aldığımız için mutluyum. Taraftarımıza da bu soğukta geldikleri için teşekkür ediyoruz " diye konuştu.