Solskjaer'in istediği Manchester Unitedlı

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Solskjaer'in istediği Manchester Unitedlı

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer Manchester United futbolcusu Marcus Rashford'u transfer etmek istiyor

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk maç olan Athletic Bilbao karşısında 4-1 gibi flaş bir skor alırken kolları transfer için sıvadı.

RASHFORD'U İSTİYOR

Solskajer Manchester United'da beraber çalıştığı Marcus Rashford'u transfer etme için devreye girdi. İsmi bir dönem Galatasaray ile de anılan Rashford için Solskajer oyuncu ve kulübü ile görüşmeyi ve bu transferi gerçekleştirmeyi planlıyor.

2024/25 sezonunda Kırmızı Şeytanlar ile tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Marcus Rashford, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun zaman zaman takımdan ayrılacağı yazılsa da henüz böyle bir durum gerçekleşmedi.

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