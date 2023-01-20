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Soluk borusuna sakız kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası ile kurtardı

Karne günü okulda panik anları... Bitlis'in Güroymak ilçesinde çiğnediği sakızın soluk borusuna kaçmasından dolayı fenalaşan lise öğrencisini uyguladıkları Heimlich manevrası ile kurtaran öğretmenler, yaşadıkları anları anlattı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 13:41
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Soluk borusuna sakız kaçan öğrenciyi böyle kurtardı

Soluk borusuna sakız kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası ile kurtardı
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Biyoloji öğretmeni Uğur Gür, 9. sınıf öğrencisi Veysel Aykut'un fenalaştığının haber verilmesi üzerine hemen yanına giderek müdahalede bulunduklarını söyledi.

Öğrencinin soluk borusuna sakız kaçtığını fark ettiklerini belirten Gür, "Bunun üzerine Heimlich manevrası yaptık. Öğrencimizi çok şükür hayata döndürebildik. İlk yardım eğitimini EBA üzerinden almıştım. Burada bir kez daha gördük ki ilk yardım hayat kurtarıyor." dedi.

Beden eğitimi öğretmeni Erdinç Erdem de sakızın bir kısmının öğrencinin nefes borusunda takılı kaldığını anlattı.

Hemen müdahale etmeye çalıştıklarını ifade eden Erdem, "Heimlich manevrasıyla sakızı çıkardık ve öğrencimizi kontrol amacıyla hastaneye götürdük. Eğer Heimlich manevrasını bilmeseydik belki öğrencimizi kaybedecektik. Bu müdahalelerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık." diye konuştu.

"SAKIZ ÇIKTIKTAN SONRA..."

Boğazına sakız kaçan öğrenci Aykut ise öğretmenlerine teşekkür ederek, "Yemekhaneye doğru giderken sakızın yarısı boğazıma kaçtı. O an yere düştüm. Sonra öğretmenlerim geldi ve sırtımı ovaladı. Sakız çıktıktan sonra nefes alabildim." ifadesini kullandı.

Güroymak Borsa İstanbul Anadolu Lisesi (İMKB) yurdunda yatılı kalan 9. sınıf öğrencisi Veysel Aykut'un çiğnediği sakız soluk borusuna kaçmış, haber verilmesi üzerine okuldaki öğretmenler Uğur Gür, Erdinç Erdem ve Kerem Güngör, uyguladıkları Heimlich manevrasıyla Aykut'un soluk borusundaki sakızı çıkarmayı başarmıştı.(AA)

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