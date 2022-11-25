Prof. Azap: Solunum hastalıklarındaaynı anda en az iki virüs var

AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, kışa girilmesiyle birlikte görülme sıklığı artan üst solunum yolu hastalıklarına ilişkin, AA muhabirine önemli açıklamalarda bulundu. Azap, Kovid-19 salgını öncesinde de geçerli olan, havanın soğumasıyla kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirilmesi, mekanların daha az havalandırılması gibi etkenlerin, virüslerin neden olduğu solunum yolu enfeksiyonlarının artmasına neden olduğunun altını çizdi..

Kış mevsiminde en sık görülen hastalıkların grip ve nezle olduğunu belirten Azap, "Bu kış, bu durum daha da belirgin olacak. Çünkü, pandemide alınan sıkı önlemler nedeniyle neredeyse üç yıldır toplumda dolaşamayan virüslere karşı genel anlamda bağışıklık azalmış durumda. Bu yüzden çeşitli virüslerin dolaşmasını ve daha çok kişinin hastalanmasını bekliyorduk ve nitekim de öyle oluyor." şeklinde konuştu.

KOVİD-19 DIŞINDA DÖRT VİRÜS DAHA MEVCUT

Prof. Azap, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün takip verilerine göre, Türkiye'de 3 Ekim'den 6 Kasım'a kadar Kovid-19'a ek olarak sık görülme sırasına göre nezle virüsünün (rinovirüs), nezle benzeri hastalık yapan insan koronavirüslerinin, Respiratuar Sinsisyal Virüs (RSV) ve grip (influenza) virüsünün dolaşımda olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre de kuzey yarımküredeki pek çok ülkede bu virüslerin dolaşımda olduğunun altını çizen Azap, "Çoğunlukla bir hastada tek bir virüs hastalık yapıyor. Hastaların yüzde 5'inden azında birden fazla virüs aynı anda bulunabiliyor." dedi.

"KESİN TANI İÇİN TEST YAPMAK GEREKİR"

Prof. Dr. Azap, bu virüslerin neden olduğu enfeksiyonların belirtilerinin birbirine çok benzediğine dikkati çekti. Şunları söyledi:

"Belirtilere bakarak ayırt edemiyoruz. Ama ateş olmadan, genel durumu hiç bozulmadan sadece bol burun akıntısı varsa büyük olasılıkla nezle virüsü, yüksek ateş, öksürük, kas ağrıları ve halsizlik varsa grip, Kovid-19, RSV'den biri olabilir diyebiliyoruz. Ancak kesin tanı için test yapmak gerekir.

Bu beş maddeden özellikle bu haftalarda yaşadığımız gibi hasta sayılarının arttığı dönemlerde kapalı alanlarda maske takmak, ortamı iyi havalandırmak büyük önem taşıyor.

Kapalı ortamda az kişinin maske takması, önlem için yeterli değil. Çünkü, az kişinin maske takması, enfeksiyonların yayılmasını çok azaltmıyor. Ortamdaki herkesin takması halinde enfeksiyonların yayılması belirgin olarak azalıyor. Bu nedenle maske, bireysel bir tercih değil bir kural olarak yaygın şekilde takılmalı."

MUTLAKA AŞI YAPTIRILMALI

Risk gruplarının çok dikkatli olmasını iteyen Prof. Azap sözlerine şunları ekledi:

"Nezle virüsleri ve insan koronavirüslerine karşı ne yazık ki aşı yok. RSV'ye karşı bir aşı kullanıma girmek üzere, ama henüz dünyada bu aşı da yok.En azından risk grubundaki kişilerin grip ve Kovid-19 aşılarını yaptırmalarını mutlaka öneriyoruz. Grip aşısını altı yaş altındaki küçük çocuklar, 65 yaş üzerindekiler, gebeler, bağışıklığı baskılanmış olanlar, altta yatan ciddi hastalıkları olanlar ve vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan aşırı obezitesi bulunanlar mutlaka olmalı. Kovid-19 aşısını çocuklar hariç yine aynı gruplar hatırlatma dozlarıyla birlikte yaptırmalı."

AA