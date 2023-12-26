Somali Cumhurbaşkanının oğluna dava açıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Somali Cumhurbaşkanının oğluna dava açıldı
Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hassa Sheikh Mohamud'a kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olmaktan dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Somali Cumhurbaşkanının oğluna Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesi ile kamu davası açtı.

Gazeteci Alican Uludağ, son gelişmeyi sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, moto kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında kamu davası açtı.”

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“YAKIN ZAMANDA GELİP İFADESİNİ VERECEKTİR”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün katıldığı ‘Yargı Reformu Strateji ve İnsan Hakları Eylem Planı’ toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tunç, Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında, Adli Tıptan raporun geldiğini söyleyerek, “Araç sürücüsünün asli kusurlu ve motosikletli kuryemizin de tali kusurlu olduğu yönünde ikinci Adli Tıp raporu geldi. Bu raporlar çerçevesinde dava açılacaktır ve kovuşturma devam edecektir” açıklamasını yapmıştı.

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun Türkiye’ye gelip ifade vermesini beklediğini aktaran Tunç önümüzdeki birkaç gün içinde iddianamenin hazırlanacağını şu sözlerle aktardı: “Bilirkişi raporu çerçevesinde önümüzdeki birkaç gün içerisinde iddianame hazırlanacaktır. Tahmin ediyoruz ki yakın bir zamanda ilgili şahıs yurt dışından gelip ifadesini verecektir. Bu noktada özellikle Dışişleri Bakanlığımızın da görüşmeleri oldu ve yakın zamanda bu süreç gerçekleşecektir.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da 30 Kasım günü meydana gelen bir trafik kazası bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu. Avrasya Tüneli çıkışında bir otomobil, seyir halindeki motosiklete arkadan çarptı. Kazada motokurye Yunus Emre Göçer hayatını kaybetti. Motokuryeye arkadan çarpan arabayı kullanan kişinin Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu olduğunun ortaya çıkması ise tartışmaları beraberinde getirdi. Kaza sonrası hazırlanan ilk raporda suçlu olarak hayatını kaybeden motokurye gösterilirken, diplomatik plakası olan aracı kullanan Somali Cumhurbaşkanının oğlu ise serbest bırakıldı. Hazırlanan ikinci raporda suçlu olarak Somali Cumhurbaşkanın oğlu olduğu belirtilirken savcılığın yakalama kararına rağmen şüphelinin yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.

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