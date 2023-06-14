Somer Şef kararını verdi

TV8 kanalında yer alan MasterChef programı jürilerinden Somer Şef, programa devam edip etmeyeceği iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi

Somer Şef kararını verdi

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programı ‘’All Star’’ ismi ile ekranlara geri dönüyor.

Programın tanıtım fragmanında 2018 yılından beri jüri üyeliğini yapan Somer Sivrioğlu’nun yer almaması sosyal medyada çokça konuşulmuş, hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı.

Program takipçileri ‘’Somer Şef programdan ayrıldı’’ iddialarında bulunurken, ne kanal yönetiminden ne de ünlü şeften konu hakkında herhangi bir açıklama gelmemişti.

BU AKŞAM BAŞLIYOR

All Star formatında bu akşam ilk bölümü yayınlanacak programda Mehmet Şef ve Danilo Şeften sonra 3. Jürinin kim olacağı da programın yeni bölümü yayınlanmadan belli oldu.

Somer Şef akşam yayınlanacak program öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, yeniden jüri üyesi olacağını açıkladı.

Somer Şef paylaştığı gönderide Napoleon Bonaparte’den bir sözü alıntılayıp, ‘’İnsanın evi, gönlünün bağlı olduğu yerdir.’’ sözünü paylaştı.

Açıklamasını, ‘’Tüm gün, ay, yıl çalışsan da, dışarıda bin bir türlü zorluklarla, hatta haksızlıklarla boğuşsan da, gurbete gitsen de, geç kalsan da, koşulsuzca kabul edildiğin, kaçtığın, sığındığın yerdir evin. Bekleyenin vardır, sevenin vardır, yuvandır. Evimdeyim @masterchefturkiye, #mastercheftürkiyeallstar başlıyor.’’ şeklinde bitirdi.

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