Somer Şef yarışmacıyı stüdyodan kovdu. MasterChef All Star'da hava anında buz kesti

Masterchef All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta ikinci kez tabağı çıkmayan Barbaros'a Somer şef tepki gösterdi. Somer şef, "Barbaros'u daha fazla yormayalım. Yemek yapmayanların burada pek işi yok" diyerek "Çıkabilirsin" dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Somer Şef yarışmacıyı stüdyodan kovdu. MasterChef All Star'da hava anında buz kesti

Mynet'te yer alan habere göre, TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef All Star'ın son bölümde ise yarışmacılar ödül oyununda mücadele etti. Yarışmacılar önce takım olarak mücadele etti. Yarışmacılar kestaneden çeşitli tabaklar yaptılar. Kazanan kırmızı takım oldu.

İkinci etaba geçen kırmızı takım İstanbul Macaristan başkonsolosu Zsuzsanna Palmai'nin konuk olduğu MasterChef'te Kırmızı takım yarışmacılardan Baca Kek yaptı. Yarışmacılar daha sonra tek tek tabaklarını şeflere sundu fakat Barbaros'un tabağı çıkmadı.

Bu hafta ikinci kez tabağı çıkmayan Barbaros'a Somer şef sert tepki gösterdi. Somer şef, "Açık konuşmak gerekirse Barbaros'u daha fazla yormayalım. Yemek yapmayanların burada pek işi yok Barbaros. Çıkabilirsin" dedi.

Barbaros daha sonra yerine geçti, ve 'neden?' diye sordu. Somer şef ise "Yemek yap o zaman" diyerek tepki gösterdi. Barbaros daha sonra stüdyodan ayrıldı.

Tadım sonrası son ikiye Cemre ve Eren kaldı. Kazanan isim Eren oldu.

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