Somer Şef'in kombini fena dile düşmüştü! Kapı kilidinin sırrı ne?

MasterChef'in ünlü jüri üyelerinden biri olan Somer Sivrioğlu bu kez tarzıyla gündeme geldi. Somer Sivrioğlu’nun son kombinindeki kapı sürgüsünü andıran detay dikkatlerden kaçmadı.

‘FARKLI GİYİNMEYİ SEVİYORUM’

Tarzıyla sosyal medyanın gündemine oturan ünlü şef " Seviyorum iddialı kıyafetleri. Farklı giyinmeyi seviyorum. Bu sıradanlık içinde farklı olmak çok güzel" ifadelerini kullanmıştı.

Somer Şef MasterChef'in eleme gecesinde tercih ettiği kombini sosyal medyanın diline düştü. Sosyal medyadan ünlü şefin kombinine yorum yağdı.

İşte yapılan yorumlar:

Kapı gibi adam dedikleri Somer Şef galiba… Kapı sürgüsü takmışlar resmen adama…

Somer Şef’de duruşu bizim kapıda duruşu…

Somer Şef dekolte vermemek için gömleğe kilit vurmuş…edep sen ne güzel şeysin…

MasterChef programının şef koltuğunda bulunan ve tarzıyla gündeme gelen Somer Şef, programın en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor.

SOMER ŞEF KİMDİR?

Asıl adı Somer Sivrioğlu olan Somer Şef Türk restoran işletmecisi, şef ve sunucu. Somer Sivrioğlu iki çocuk babası. Aslı Sencer ile evliliğinden sonra 2021 yılında boşandı.

MasterChef Türkiye jürisi olan Somer Şef, İstanbul, Kadıköy’de dünyaya gelse de aslen Eskişehir kökenli. Daha sonra Avustralya’ya gitse de yeniden ülkesine dönmüş.

KAPI SÜRGÜSÜ NE ANLAMA GELİR

Kapı sürgüsü ahşap evlerde bulunan eski tip tahta kapılarda kullanılan bir çeşit kilit.