Somer Sivrioğlu: MasterChef bitince 20 kilo veriyorum

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Somer Sivrioğlu: MasterChef bitince 20 kilo veriyorum

MasterChef'in program jürilerinden Şef Somer Sivrioğlu, program bitince 20 kilo verdiğini açıkladı.

MasterChef'in program jürilerinden Şef Somer Sivrioğlu, medya mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Somer Sivrioğlu'nun medyaya yansıyan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

"MasterChef bitiyor artık, çok az kaldı. Finale doğru gidiyoruz. Müthiş bir sene oldu ama bir an önce bitsin artık. Biz de işlerimize dönelim. Bu senenin en güzel tarafı hepsi birbiriyle çok iyi arkadaş oldu, çok güzel geçiniyorlar.

"PROGRAM BİTİNCE 20 KİLO VERİYORUM"

Ünlü şef, muhabirlerin "Gittikçe kilo veriyorsunuz, son durumunuz ne?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Valla şu an kilo falan vermiyorum, durdu. Benim olayım şu MasterChef başlıyor sonuna kadar 10 kilo alıyorum, bitiyor 20 kilo veriyorum."

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