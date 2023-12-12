Somer Sivrioğlu o apartmanın hikayesini anlattı. Kızına nostalji yaşattı

MasterChef'in jüri üyelerinden Şef Somer Sivrioğlu, kızı Derin’le birlikte Kadıköy’deki Sivrioğlu Apartmanı’nın önünde fotoğraf çektirdi ve o kareyi “Köklerine tutunamayan her fidan, kırılmaya mahkumdur. Tüm hikâye burada başlıyor” notuyla sosyal medyada paylaştı.

Ünlü şef, merak konusu olan o fotoğrafın hikâyesini anlattı:

“Bizim aile Eskişehir’deki han, hamamları 1950’lerde satıyor ve Caferağa’daki bu apartmanı yaptırıyor. Fakat daha sonra apartman satıldı. Çocukken çok zaman geçirdim bu binada. Benim olmasını isterdim. Derin Sidney’de büyüdüğünden buradaki köklerini de bilsin istedim. Eski mahallede dolaştık biraz.”