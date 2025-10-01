Şömineler sigara kadar tehlikeli! Uzmanlardan kritik uyarılar

Bilim insanları, ev içinde kullanılan şöminelerin atmosfere ve özellikle kapalı yaşam alanlarına yaydığı partikül maddelerin ve gazların, insan vücudunda sigara kullanımına benzer düzeyde zararlı etkiler oluşturduğunu kesin olarak belirledi.

Araştırmalar, özellikle odun yakılan şöminelerden salınan ince partikül maddelerin () tehlikesine odaklandı. Bu mikroskobik parçacıklar, akciğerlerin derinliklerine nüfuz ederek iltihaplanmaya, solunum yolu hastalıklarına ve uzun vadede kalp-damar sistemi sorunlarına yol açtı.

UZMANLARDAN SERT UYARI: "FARKINDA OLUNMAYAN TEHLİKE"

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren dünyanın önde gelen çevre sağlığı uzmanları, bulguların ciddiyetini vurguladı.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Halk Sağlığı Profesörü Dr. Katherina R. P. Davies, şöminelerin "farkında olunmayan bir halk sağlığı tehlikesi" olduğunu ifade etti.

Dr. Davies, yayımladığı bir raporda, "'in en küçük dozları bile damar sertliğine ve kalp krizi riskine yol açabilir. Bir şömine, özellikle iyi havalandırılmayan bir evde, dışarıdaki yoğun trafik kirliliğinin kapalı alandaki eşdeğerini yaratmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Londra King’s College Üniversitesi'nden hava kirliliği uzmanı Profesör Dr. Gary Fuller de bulguları destekler nitelikte konuştu.

Profesör Fuller, yaptığı bir açıklamada, şöminelerin yaydığı dumanın kimyasal bileşenlerinin sigarada bulunan polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) gibi kanserojen maddeleri içerdiğine dikkat çekti.

Fuller, “İnsanlar, bir sigaranın tehlikelerini anlıyorlar, ancak evlerinin içinde benzer derecede zehirli bir duman soluduklarının genellikle farkında değillerdi. Bu durum, özellikle astım veya KOAH gibi kronik solunum yolu hastalıkları olan bireyler için durumu daha kritik hale getirmiştir” yorumunu yaptı.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KESİNLEŞTİ

Geçmiş yıllarda yapılan çok sayıda bilimsel çalışma, kapalı alanda odun yakmanın zararlarını işaret ediyordu. Ancak, son dönemde Avrupa Çevre Ajansı (EEA) tarafından desteklenen geniş kapsamlı bir inceleme, şömine kullanımının bireylerin kan dolaşımındaki zararlı biyobelirteç seviyelerini, aktif sigara içicilerine yakın bir seviyeye yükselttiğini kesinleştirdi.

Araştırmacılar, bu durumun özellikle kış aylarında ve şömine kullanımının yoğun olduğu bölgelerde akciğer kanseri ve inme riskini önemli ölçüde artırdığını gözlemledi.

Uzmanlar, şömine keyfinden vazgeçmek yerine, daha az kirletici yakıt türlerinin kullanılması, bacaların düzenli ve profesyonel temizliği ve HEPA filtreli hava temizleyicilerinin kapalı alanlarda kullanımının kritik önem taşıdığını belirtti.