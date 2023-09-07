Son 1 haftada 39 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son 1 haftada 39 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1185'e ulaşmıştır" dedi.

KAYNAK: DHA
Son 1 haftada 39 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin, bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, terör örgütlerine karşı kesintisiz ve kararlı mücadelenin devam ettiğini belirterek, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 38 bin 528 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haftalık faaliyetlerine değinen Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son 1 haftada 39 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1185'e ulaşmıştır. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Diğer yandan bakanlığımız, FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir" diye konuştu.

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'4 BİN 887 KİŞİ ENGELLENDİ'

Sınırların, yasa dışı geçişlere karşı Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ile korunduğunu belirten Aktürk, "Son 1 haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 667 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 31'i FETÖ mensubu olmak üzere 34'ü terör örgütü üyesidir. 4 bin 887 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 423'e yükselmiş, yakalanan şahıslardan 316'sı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 451 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 150 bin 584 olmuştur" dedi.

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'SON 1 HAFTADA 69 TACİZ VE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Aktürk, Suriyeli sığınmacıların emniyetli şekilde yurtlarına geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü, öte yandan teröristlerce gerçekleştirilen saldırılara da misliyle karşılık verildiğini söyledi. Aktürk, "Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 69'u son 1 haftada olmak üzere 165 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, Mehmetçik tarafından 24'ü son 1 haftada olmak üzere 864 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

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KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİ

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devamı için Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temasların sürdürüldüğünü hatırlatan Aktürk, "Bu doğrultuda 4 Eylül 2023 tarihinde Sayın Bakanımızın da yer aldığı bir heyet ile Soçi'ye giden Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin arasında olumlu havada geçen bir görüşme gerçekleşmiştir. Temennimiz, bu görüşmenin ardından, küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesi yönünde olumlu adımlar atılmasıdır. Diğer yandan Karadeniz'de mevcut hassas güvenlik dengesinin bölgesel sahiplik ve Montrö ilkeleri çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

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'DEYRİZOR'DAKİ GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR'

Bakanlık kaynaklarınca, Suriye'nin Deyrizor kentinde Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmalara ilişkin, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle PKK/YPG'ye yardım ve destek verilmesinin yanlış olduğu değerlendirildi. Gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, müttefik ülkelerden PKK/YPG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin sonlandırılması ve Türkiye'nin terörle mücadelesine samimi destek verilmesinin beklendiği vurgulandı. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-4 savaş uçağının harici yakıt tankının Ankara'da semalarında uçaktan düşmesine ilişkin de teknik incelemenin sürdüğü kaydedildi.

'KERKÜK'ÜN YAPISINI BOZACAK FAALİYETLERDEN UZAK DURULMALI'

Kerkük'te yaşanan olaylarla ilişkin de Kerkük'ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulmasının önem arz ettiği, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini aktarıldı. Yunanistan ile Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları kapsamında görüşmelerin ise eylül ayı içerisinde artmasının beklendiği, takvimlendirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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