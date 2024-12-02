Son anket sonuçları Ankara'yı hareketlendirdi... MHP sırasını kaptırdı

Siyasi partilerde son yaşanan gelişmeler, anketlere de yansıyor. Bu sefer gençler üzerine yapılan bir ankette çıkan sonuç paylaşıldı. 18-29 yaş arasındaki genç seçmenin oy tercih CHP olurken, üçüncü sırada Zafer Partisi’nin olması dikkat çeken taraf oldu.
İKİ KATI BİR ARTIŞ KAYDEDİLDİ
ANK-AR, 18-29 yaş arasındaki genç seçmenin oy tercihine göre yeni seçim anketini paylaştı.
Ankette kararsızlar dağıtılmadan önce %19,4 ile CHP birinci parti konumda yer aldığı görüldü. AK Parti %15,6 ile ikinci sırada yer alırken, Zafer Partisi ise %12 ile üçüncü sırada, Türkiye ortalamasının iki katı seviyesinde olduğu görüldü.
Kararsızlar dağıtılmadan önce;
CHP: 19,4
AKP: 15,6
Zafer Partisi: 12,0
DEM: 9,4
İYİ Parti: 4,8
YRP: 4,2
MHP: 3,6
TİP: 3,2
A Parti: 2,4
Diğer: 7,0
Kararsız: 12,2
Oy kullanmam: 6,0
Kararsız ve oy kullanmam diyenlerin dağıtılmasından sonra;
CHP: 25,1
AKP: 19,1
Zafer: 14,7
DEM: 10,4
İYİ Parti: 6,2
YRP: 5,5
MHP: 4,3
TİP: 4,1
A Parti: 2,8
Diğer: 7,8