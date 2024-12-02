Son anket sonuçları Ankara'yı hareketlendirdi... MHP sırasını kaptırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son anket sonuçları Ankara'yı hareketlendirdi... MHP sırasını kaptırdı

Siyasi partilerde son yaşanan gelişmeler, anketleri etkiliyor. Zafer Partisi'ne gençlerin artan ilgisi anket oranlarına yansıdı.

Siyasi partilerde son yaşanan gelişmeler, anketlere de yansıyor. Bu sefer gençler üzerine yapılan bir ankette çıkan sonuç paylaşıldı. 18-29 yaş arasındaki genç seçmenin oy tercih CHP olurken, üçüncü sırada Zafer Partisi’nin olması dikkat çeken taraf oldu.

İKİ KATI BİR ARTIŞ KAYDEDİLDİ

ANK-AR, 18-29 yaş arasındaki genç seçmenin oy tercihine göre yeni seçim anketini paylaştı.

Ankette kararsızlar dağıtılmadan önce %19,4 ile CHP birinci parti konumda yer aldığı görüldü. AK Parti %15,6 ile ikinci sırada yer alırken, Zafer Partisi ise %12 ile üçüncü sırada, Türkiye ortalamasının iki katı seviyesinde olduğu görüldü.

Kararsızlar dağıtılmadan önce;

CHP: 19,4

AKP: 15,6

Zafer Partisi: 12,0

DEM: 9,4

İYİ Parti: 4,8

YRP: 4,2

MHP: 3,6

TİP: 3,2

A Parti: 2,4

Diğer: 7,0

Kararsız: 12,2

Oy kullanmam: 6,0

Kararsız ve oy kullanmam diyenlerin dağıtılmasından sonra;

CHP: 25,1

AKP: 19,1

Zafer: 14,7

DEM: 10,4

İYİ Parti: 6,2

YRP: 5,5

MHP: 4,3

TİP: 4,1

A Parti: 2,8

Diğer: 7,8

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