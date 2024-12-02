Son anket sonuçları Ankara'yı hareketlendirdi... MHP sırasını kaptırdı

Siyasi partilerde son yaşanan gelişmeler, anketlere de yansıyor. Bu sefer gençler üzerine yapılan bir ankette çıkan sonuç paylaşıldı. 18-29 yaş arasındaki genç seçmenin oy tercih CHP olurken, üçüncü sırada Zafer Partisi’nin olması dikkat çeken taraf oldu.

İKİ KATI BİR ARTIŞ KAYDEDİLDİ

ANK-AR, 18-29 yaş arasındaki genç seçmenin oy tercihine göre yeni seçim anketini paylaştı.

Ankette kararsızlar dağıtılmadan önce %19,4 ile CHP birinci parti konumda yer aldığı görüldü. AK Parti %15,6 ile ikinci sırada yer alırken, Zafer Partisi ise %12 ile üçüncü sırada, Türkiye ortalamasının iki katı seviyesinde olduğu görüldü.

Kararsızlar dağıtılmadan önce;

CHP: 19,4

AKP: 15,6

Zafer Partisi: 12,0

DEM: 9,4

İYİ Parti: 4,8

YRP: 4,2

MHP: 3,6

TİP: 3,2

A Parti: 2,4

Diğer: 7,0

Kararsız: 12,2

Oy kullanmam: 6,0

Kararsız ve oy kullanmam diyenlerin dağıtılmasından sonra;

CHP: 25,1

AKP: 19,1

Zafer: 14,7

DEM: 10,4

İYİ Parti: 6,2

YRP: 5,5

MHP: 4,3

TİP: 4,1

A Parti: 2,8

Diğer: 7,8