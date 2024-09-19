Son anket sonuçları keyifleri kaçıracak

Anket şirketleri son günlerde kamuoyu araştırmalarına hız verdi. Genelde seçimlerin yaklaşması veya seçim tarihinin belli olduğu zaman dilimlerinde araştırmalarına hız veren şirketler, hükümet tarafından henüz bir erken seçim kararı alınmamasına rağmen sık sık anket yapmaya ve araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Yöneylem Araştırma Şirketi yaptığı son kamuoyu yoklamasının sonuçlarını paylaştı. 13-16 Eylül tarihleri arasında yapılan araştırmada katılımcılara “Bu Pazar Milletvekilliği Seçim Olsa” sorusunu yöneltti.

Anket sonuçlarında AKP ve MHP’nin oylarının son genel seçimden sonra düştüğü belirlendi. Kararsızların oransal olarak dağıtılması sonucunda ortaya çıkan tablo şu şekilde oldu:

AKP: 30,2 CHP: 34,7 MHP: 9,4 İYİ Parti: 4 DEM: 9,6 YRP: 3,7 Zafer Partisi: 3,9 TİP: 1,2 Diğer: 3,3

CUMHUR İTTİFAKI ERİYOR

Araştırma sonuçlarında AKP ile MHP’nin son genel seçimden bu yana yaşadıkları kan kaybının devam ettiği görüldü. Son genel seçimde AKP yüzde 35,61 oy almıştı. MHP ise yüzde 10,07 oy almıştı. Son ankette 5 puan MHP’nin ise 1 puan kaybettiği görüldü.