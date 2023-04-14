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  • Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu

Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu

14 Mayıs seçimlerine tam bir ay kala bir anket sonucu daha paylaşıldı. MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar’a göre son ankette Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında önde gidiyor…

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 20:15
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Son anket sonuçlarında kimin önde olduğu açıklandı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu

Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
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14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere tam 1 aylık bir süre kaldı.

Dört cumhurbaşkanı adayının yarışacağı seçimlerde, Meclis’te oluşacak tablonun da önemi büyük.

KILIÇDAROĞLU ERDOĞAN’IN ÖNÜNDE

MetroPOLL Araştırma’nın sahibi Özer Sencar, kendi yaptıkları anket sonuçlarında Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın önünde olduğunu açıkladı.

‘KILIÇDAROĞLU 45’E KADAR GİDEBİLİR’

Sencar, yüzde 42 seviyesinin Erdoğan’ın üst sınırı gibi gözüktüğünü belirterek CHP liderinin önünde böyle bir ‘barikat’ olmadığını söyledi:

“Kılıçdaroğlu yüzde 45’e kadar gidebilir. Bu birinci tur için yeterli değil. İkinci tura her halükarda kalır. Ama önümüzdeki süreçte İnce adaylıktan çekilir ya da oyu düşerse şartlar değişir.”

MUHARREM İNCE ANİDEN DÜŞER

Sencar, İnce’nin ‘Kılıçdaroğlu’ndan iki puan, AK Parti’den de bir puan’ almış olabileceğini belirtti:

“İnce bir anda yükseldi. Bu yükselmeler, kısa sürede tekrar düşüşü getirir. Bu kadar ani yükselişlerin ani düşüşleri de olur.”

İŞTE O ANKET SONUÇLARI

MetroPOLL’ün nisan anketinde sonuçlar şöyle çıkmıştı:

Kılıçdaroğlu: 42,6

Erdoğan: 41,1

Muharrem İnce: 5

Sinan Oğan: 2,2

Kararsız: 4,4

Protesto oy: 1,6

Cevap yok: 3,1

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