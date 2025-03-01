Son anket sonuçlarında sürpriz... Bir parti atağa kalktı! Kimse tahmin etmiyordu...

Siyaset camiasında yaşanan son olaylar, anketlere yansıdı. HBS Araştırma’nın son seçim anketinde çıkan sonuçlar dikkat çekti. Ankete göre CHP birinci parti olurken farkın 2,2 olduğu görüldü.

HBS’nin ‘Türkiye gündem araştırması’ şubat ayı anket çalışmalarını X hesabı üzerinden paylaştı. Son ankette yüz yüze 3.200 seçmene ‘hangi partiye oy verirsiniz’ sorusu yöneltildi. Verilen yanıtlar ise dikkat çekti.

CHP AKP’Yİ GEÇTİ

Bir süredir, CHP’de pek çok isim hakkında soruşturma açılmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 6 soruşturma başlatılmıştı. Son soruşturma ise diploma üzerinden olmuştu. Soruşturmaların ardından CHP’nin ön seçim kararı alması ise seçim anketlerine yansıdığı görüldü. CHP, AKP’nin 2,2 puan önünde yüzde 31,2 ile birinci sırada yer aldı. AKP ise yüzde 29’da kaldı.

MİLLİYETÇİ PARTİLERDEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ

Bebek katili Öcalan’ın ‘silah bırakma’ çağrısı ise anketlerde yansıması oldu. Ayrıca Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklaması da milliyetçi kitlenin oy verme eğiliminin değiştirdiği görüldü. MHP yüzde 8 alırken, hemen arkasında İYİ Parti 5,3 ve Zafer Partisi yüzde 5 ile takip etti. Diğer bir milliyetçi parti ise Anahtar Partisi yüzde 2,4 oy aldı. 3 milliyetçi partinin oy oranı MHP’yi geride bıraktığı görüldü. MHP’nin ise yarı yarıya oylarının erdiği ankette yansıdı.

Ankette çıkan sonuçlar ise şu şekilde oldu;

CHP: Yüzde 31,2

AK Parti: Yüzde 29

DEM Parti: Yüzde 8,7

MHP: Yüzde 8

İYİ Parti: Yüzde 5,3

ZAFER Partisi: Yüzde 5

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,2

Anahtar Partisi: Yüzde 2,4

Diğer: Yüzde 2,1